Гришин рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Химки»

Экс-тренер московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче «армейцев» против подмосковных «Химок» в 22-м туре Российской премьер-лиги.

«ЦСКА 100% надо брать три очка, чтобы бороться за вторую строчку. Надеюсь, ЦСКА выиграет, потому что по классу футболистов и по качеству игры «армейцы» показывают хороший футбол», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч ЦСКА – «Химки» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии поединка хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на предпоследней строчке.