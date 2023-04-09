Дьяков считает, что «Спартак» заслужил ничью в дерби с «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о поединке между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Постоянно кто-то догонял. При счете 3:2 в пользу «Динамо» команда слишком низко опустилась. Отдали инициативу, и «Спартак» заслуженно сравнял. Потому что у «Спартака» были еще моменты, чтобы сравнять счет», - передает слова Виталия издание «РБ Спорт».

Дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось вничью со счетом 3:3.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и находится на третьем месте в турнирной таблице. На счету «Динамо» 36 очков, команда располагается на шестой строчке.