Силкин назвал безобразием матч «Спартак» - «Динамо»

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о результате вчерашнего поединка между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Никогда не видел такого безобразия на футбольном поле. Я имею в виду игру в обороне обеих команд. И у «Динамо», и у «Спартака» огромные проблемы в обороне», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.

По итогам 22 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» находится на шестой строчке.