Бубнов вынес вердикт по игре Селихова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением об игре голкипера «красно-белых» Александра Селихова в дерби с «Динамо».

«Второй гол - чистая ошибка Селихова на выходе. Я уж не говорю про третий гол. Не рассчитал, принял неправильное решение. Среагируй на мяч - даже прыгать бы не пришлось, спокойно забрал бы», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился вничью со счетом 3:3. После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на шестой строчке.