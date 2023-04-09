Губерниев - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Дурной, бестолковый, с глупейшими голами, но футбол»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал результат поединка 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо». Дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось вничью со счетом 3:3.

«Дурной, бестолковый, с глупейшими голами, но футбол. Ни те, ни другие не заслуживали выиграть. «Спартак» в кризисе, «Динамо» давно там. Но хоть болельщиков порадовали», - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо», в свою очередь, с 36 очками располагается на шестой позиции.