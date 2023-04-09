Наумов: «Дзюба может забить победный гол в ворота «Зенита»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от поединка между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Локо» на подъеме, петербуржцам в столице будет непросто. Не исключаю, что «железнодорожники» выиграют с разницей в один мяч. Возможно, этот мяч забьет Дзюба», - приводит слова Наумова издание «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится сегодня, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице, а петербуржцы уверенно лидируют.