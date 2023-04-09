В «Динамо» ответили на информацию об интересе к Черчесову и Николичу

Московское «Динамо» не проявляет интерес к Марко Николичу и Станиславу Черчесову. Об этом заявил гендиректор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация», - передает слова руководителя издание Sport24.

Напомним, что в настоящий момент главным тренером «Динамо» является Славиша Йоканович.

После 22 туров чемпионата России «бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем поединке подопечные Йокановича расписали результативную ничью с другим московским клубом – «Спартаком» (3:3).