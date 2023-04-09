Тихонов: «У ЦСКА игра вышла на высокий уровень, дела везде ладятся»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно предстоящего поединка между столичным ЦСКА и подмосковными «Химками».

«У ЦСКА игра вышла на высокий уровень, дела везде ладятся, обыгран «Зенит», в Кубке предстоит полуфинал. Ребята очень голодны до голов, особенно Чалов - ему надо Промеса с Малкомом догонять», - передает слова Тихонова издание Metaratings.ru.

Поединок между ЦСКА и «Химками» состоится сегодня, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Чалов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в 21 поединке, записав на свой счет 13 забитых мячей и одну голевую передачу.