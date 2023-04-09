Стрепетов: «Локомотив» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик»

Футбольный специалист Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем поединке между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Хочу увидеть «Зенит» более яркой, нацеленной на победу командой. Если все будут настроены на победу, то я поставлю на «Зенит». «Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.