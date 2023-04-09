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В «Динамо» ответили, вернётся ли Шварц

09 Апреля 2023 • 10:32 Комментировать

Дмитрий Гафин, который является членом совета директоров московского «Динамо», высказался насчет возможного возвращения немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Что касается Славиши Йокановича, он главный тренер, работает с командой. Шварц? Только что ответил на ваш вопрос. Славила Йоканович главный тренер клуба «Динамо» Москва. Точка», - передает слова Гафина издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Шварц занимал пост главного тренера «бело-голубых» с 2020 по 2022 год. В настоящий момент немецкий специалист занимает пост наставника берлинской «Герты».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц Дмитрий Гафин
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