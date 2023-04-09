Соболев ответил, есть ли кризис в «Спартаке»

Центрфорвард московского «Спартака» Александр Соболев пообщался с представителями СМИ после поединка с «Динамо» в 22-м туре Российской премьер-лиги. В частности, он ответил, находятся ли «красно-белые» в кризисе.

«Существует ли игровой кризис? Может быть, он и есть, потому что мы не можем выиграть. Надо дальше работать, все наладится», - приводятся слова нападающего на ютуб-канале «Вышли!».

Дерби «Спартак» - «Динамо» состоялось на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось вничью со счетом 3:3. Соболев сравнял счет на 88-й минуте, реализовав пенальти.

После 22 туров «красно-белые» занимают третье место в таблице РПЛ, а «бело-голубые» находятся на шестой строчке.