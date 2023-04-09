В состав «Зенита» возвращается важный игрок

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос готов помочь команде в предстоящем гостевом матче 22-го тура Премьер-лиги против московского «Локомотива». Об этом рассказал футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы колумбийца.

«Вильмар отлично себя чувствует. Скорее всего, сыграет сегодня. Он восстановился и готов», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что у Барриоса была травма плеча, которую он получил в поединке Премьер-лиги против подмосковных «Химок».

Сегодня, 9 апреля, «Зенит» сыграет на «РЖД Арене» против «Локомотива». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.