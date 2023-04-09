Бородюк высказал мнение по матчу «Спартак» - «Динамо»

Экс-наставник сборной России Александр Бородюк поделился мнением о результате поединка между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Матч получился очень хорошим для болельщиков. Но тренерам такой исход сулит много работы: если в атаке сыграли достаточно хорошо, то в обороне было много брака, столько пропускать нельзя», - приводит слова специалиста RT.

После этой ничьей на счету «Спартака» стало 42 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» набрало 36 очков и находится на шестой строчке.