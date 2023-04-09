Генич - о пенальти «Спартака»: «Странное и некомпетентное решение опытного судьи Иванова»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что думает о пенальти, который назначил Сергей Иванов в концовке московского дерби между «Спартаком» и «Динамо».

«Максимально странное и некомпетентное решение опытного арбитра Иванова. Такие точки - это смешно. «Спартак» наиграл на третий гол, но точно не таким образом», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Пенальти на 88-й минуте встречи реализовал нападающий «Спартака» Александр Соболев и установил окончательный счет – 3:3.

После 22 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 42 балла и занимают третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на шестой строчке.