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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин грубо нахамил Черданцеву

09 Апреля 2023 • 08:44 Комментировать

Известный блогер и журналист Василий Уткин в грубой форме высказался о работе комментатора Георгия Черданцева на центральном матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо».

«Отличный матч. Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать», – цитирует Уткина «Спорт КП».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.

После 22 туров «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» с 36 очками располагается на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Василий Уткин Георгий Черданцев
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