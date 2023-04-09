Уткин грубо нахамил Черданцеву

Известный блогер и журналист Василий Уткин в грубой форме высказался о работе комментатора Георгия Черданцева на центральном матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо».

«Отличный матч. Даже Черданцев хер изо рта вынул, и его вполне можно слушать», – цитирует Уткина «Спорт КП».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.

После 22 туров «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» с 36 очками располагается на шестой позиции.