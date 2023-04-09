Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в поединке 22-го тура Премьер-лиги против «Спартака» (3:3). В прошедшем матче хавбек отметился забитым мячом.

«Арсен забил «Спартаку», неплохо играл, но нужно прибавлять. Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего. «Челси»? Он может там заиграть», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян принял участие в 28 поединках за «Динамо», в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативным передачами.