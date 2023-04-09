Бушманов оценил результат матча «Спартак» - «Динамо»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о результате поединка между «красно-белыми» и «Динамо» (3:3) в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Качество игры не понравилось. Много детских ошибок с той и другой стороны, отсюда и такое количество мячей. Забиты были легкие голы. Итог матча закономерный, команды не наиграли на победу», - передает слова Бушманова «РБ Спорт».

По итогам 22 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице. В копилке «Динамо» 36 очков, подопечные Славиши Йокановича занимают шестую строчку.