Червиченко - о пенальти: «Иванов очень хотел помочь «Спартаку»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о пенальти, который был назначен в ворота «Динамо» в концовке дерби против «Спартака».

«Иванов очень хотел помочь «красно-белым», что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал», - приводит слова Червиченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что столичное дерби завершилось результативной ничьей со счетом 3:3.

После 22 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 42 балла и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Динамо», в свою очередь, с 36 очками находится на шестой позиции.