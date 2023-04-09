Червиченко: «У «Спартака» нет качественных игроков, поэтому команда не побеждает»

В центральном матче 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Динамо». Дерби завершилось результативной ничьей со счетом 3:3. Своим мнением по этому матчу поделился экс-президент «народной команды» Андрей Червиченко.

«Спартак» вряд ли мог выиграть. Если Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Нет качественных футболистов, поэтому пять матчей подряд не могут выиграть», - передает слова Червиченко Metaratings.ru.

После вчерашнего матча «красно-белые» набрали 42 балла и находятся на третьем месте в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» (36) занимают шестую строчку.