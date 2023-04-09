Шишкин объяснил, почему «Спартак» не заслужил победу над «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин пообщался с журналистами после поединка 22-го тура чемпионата России, в котором «красно-белые» встречались с «Динамо». Дерби завершилось со счетом 3:3.

«Ничья закономерный исход встречи. «Красно-белые» были ближе к победе, но с такой игрой в обороне ее не заслужили. Команде пора думать о следующем сезоне, проанализировав ошибки текущего», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».

После 22 туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 42 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В свою очередь динамовцы с 36 очками располагаются на шестой строчке.