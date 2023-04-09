Гладилин подвёл итоги матча «Спартак» - «Динамо»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о вчерашнем поединке между «красно-белыми» и «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Получился зрелищный матч, болельщики получили удовольствие. Результат закономерный. Пенальти просматривают все. Он был, раз его поставили. Это вопрос к судейскому корпусу», - передает слова Гладилина Metaratings.ru.

Столичное дерби завершилось вничью со счетом 3:3. После этого матча «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице, а «Динамо» с 36 очками располагается на шестой позиции.