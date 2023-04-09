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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев ответил, справедливо ли назначен пенальти в ворота «Динамо»

09 Апреля 2023 • 07:54 Комментировать

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об эпизоде с назначенным пенальти в ворота «бело-голубых» во вчерашнем дерби против «Спартака». На 88-й минуте Александр Соболев реализовал попытку, установив окончательный счет – 3:3.

«Задержка в том эпизоде имела место - это факт. Защитнику следует помнить, что, когда ты упускаешь игрока в штрафной и обхватываешь его сзади, это может привести к пенальти. Что и произошло», - передает слова Кобелева RT.

По итогам 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В свою очередь «Динамо» располагается на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Кобелев
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