Федун: «Не день Селихова»

В двадцать втором туре российского чемпионата «Спартак» не сумел переиграть «Динамо», пропустив три мяча. Очень неуверенно сыграл в воротах голкипер «Спартака» Александр Селихов, и это подметил также бывший владелец московского клуба Леонид Федун. Он считает, что Селихов пережил вчера неудачный день.

- Бывают такие матчи, Селихов очень сильно нас выручал, но сегодня не его день. Бывает, когда удача отворачивается от нас, - цитирует слова Федуна новостное агентство ТАСС.

В следующем туре «Спартаку» снова предстоит сразиться против московского клуба, это будет аутсайдер «Торпедо».