Радимов - о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Судейство - просто какой-то треш»

В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» расписал боевую ничью с «Динамо» со счетом 3:3. Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением об этом поединке.

«Безобразная игра в обороне, но её всю весну демонстрируют обе команды, так что тут всё понятно. Судейство - просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце - это беспредел», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» набрал 42 балла и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, с 36 очками располагается на шестой позиции.