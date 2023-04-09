Ломаев рассказал, что думает о карьере Акинфеева

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве, которому накануне исполнилось 37 лет.

«Акинфеев - легенда российского футбола, лучший вратарь страны. Он играет с 16 лет - топ! Я не удивляюсь, что Игорь в 37 лет продолжает играть, только уважение за его работу!» - приводит слова Ломаева издание «РБ Спорт».

Акинфеев является воспитанником академии московского ЦСКА. За первую команду «армейцев» голкипер выступает с 2003 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России голкипер принял участие в 21 поединке, в которых пропустил 20 мячей.