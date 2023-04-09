Тихонов предсказал итог матча «Локомотив» - «Зенит»

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов, поигравший за сборную России и московский «Спартак», поделился мнением о предстоящем поединке между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» в состоянии парализовать все сильные стороны «железнодорожников», если захочет. Фаворита выделить тут невозможно, поэтому напрашивается ничья», - приводятся слова Тихонова на страницах Metaratings.ru.

Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 9 апреля. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

После 21 матча москвичи занимают 11-е место в турнирной таблице, а питерцы находятся на первой строчке.