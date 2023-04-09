Бубнов сделал прогноз на матч «Локомотив» - «Зенит»

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле примет петербургский «Зенит». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. Уверен, Дзюба хочет забить, учитывая, как с ним расстались. Однако надо понимать, что «Зенит» все-таки сильнее. Если команда Семака сыграет на максимуме, то непременно победит», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало поединка запланировано в 20:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.