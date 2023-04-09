Бывший игрок «Динамо» раскритиковал команду за матч со «Спартаком»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин раскритиковал «бело-голубых» за игру в прошедшем дерби со «Спартаком». Матч, напомним, завершился боевой ничьей – 3:3.

«Динамо» сильно повезло, Селихов пропустил голы просто из ничего. У «Спартака же было много моментов. Я пока не вижу динамовцев в тройке призёров по итогам сезона», - рассказал Терёхин Rusfootball.

Особое внимание он обратил на страдающую линию обороны «бело-голубых».

«Просто катастрофа в защите у команды, нам сильно повезло», - заключил Терёхин.

В рамках следующего тура РПЛ «Динамо» примет дома на «ВТБ Арене» «Пари НН» Сергея Юрана.

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