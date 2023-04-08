Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов сделал фотографию с журналистом, которого после провального матча с «Акроном» в Кубке России обозвал клоуном. Он встретил футболиста в микст-зоне в футболке с надписью «Мне тоже обещал!».

Напомним предысторию: во вторник Смолов резко ответил журналисту, болельщику «бело-голубых». Тот напомнил форварду про слова обещания о том, что «Динамо» возьмёт Кубок России в текущем сезоне.

«Тебе что-ли обещал, клоун?!», - сказал ему тогда Смолов.

Сегодня вечером «Динамо» сыграло в результативную ничью с земляками из Москвы – «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:3, а сам Смолов принял в матче участие, выйдя на замену во втором тайме.