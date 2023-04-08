Аршавин раскритиковал защитника «Динамо»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о московском дерби между «Спартаком» и «Динамо». В нём, напомним, оба коллектива пропустили по три гола, а сам поединок был богат на спорные моменты и ошибки игроков.

Особой «похвалы» от Аршавина удостоился защитник «бело-голубых» Николас Маричаль.

«Маричаль – дырка, в игре со «Спартаком» он принимал неправильные решения, а перед одним из пропущенных голов он не смог обработать мяч», - рассказал Аршавин «Матч ТВ», добавив, что лучший защитник динамовцев прямо сейчас – это Саба Сазонов.

После ничьей с «красно-белыми» «Динамо» откатилось на шестое место турнирной таблицы РПЛ.

«Защитника ценят за надежность. Маричалю просто мощи не хватает, худышкин».