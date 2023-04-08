Шунин: «В «Динамо» хорошая атмосфера, не верьте слухам»

Лидер и голкипер московского «Динамо» Антон Шунин после дерби со «Спартаком» (3:3) высказался об атмосфере в своей команде.

«Не верьте слухам, у нас всё в порядке. Когда команда не выигрывает, каждый больше отдаётся на тренировках и старается изменить ситуацию», - рассказал Шунин «Чемпионату».

Напомним, что уже три официальных игры подряд динамовцы не могут победить. В прошлые выходные москвичи неожиданно проиграли «Сочи» дома (0:2), а на рабочей неделе в серии пенальти не смогли справиться с «Акроном» из Первой лиги.

«Нужно просто выиграть в одной игре и всё поменяется», - уверен Шунин.