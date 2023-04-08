«Ференцварош» Черчесова не может выиграть в семи матчах кряду

Неудачная серия «Ференцвароша» достигла семи матчей кряду. На этот раз подопечные Станислава Черчесова проиграли в чемпионате Венгрии «Пакшу» - 2:3.

Стартовала полоса неудач венгерской команды с 3 марта, когда игроки Черчесова сыграли дом с клубом «Мезекевешд» вничью. Затем последовали ещё пять поражений, два из них в Лиге Европы от «Байера» и одна ничья.

Тем не менее, «Ференцварош» всё ещё на первом месте в чемпионате Венгрии, так как у команды Черчесова сильный отрыв от второго места. Он составляет шесть очков. Плюс у будапештского коллектвиа есть ещё одна игра в запасе.