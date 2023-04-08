В «Динамо» назвали задачу на остаток сезона

Дмитрий Гафин, являющийся одним из членов совета директоров столичного «Динамо», назвал задачу московского клуба на оставшуюся часть сезона.

«Оценки этого сезона преждевременны, так как мы всё ещё в нём находимся, он продолжается. Наша задача на его оставшуюся часть – это попадание в первую тройку», - заключил функционер для «Чемпионата».

Напомним, что на неделе динамовцы провалились в Кубке России, проиграв дома в серии пенальти «Акрону» в рамках полуфинала Пути регионов.

Сегодня «бело-голубые» съездили к «Спартаку» в гости на «Открытие Арену». Команды выдали богатый на события и голы матч – 3:3.