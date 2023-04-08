Аргентинский форвард Адольфо Гайч, права на которого по-прежнему принадлежат московскому ЦСКА, оформил первый гол за аутсайдера Серии А – «Верону». Он поразил ворота «Сассуоло» уже почти в самом конце матча – на пятой добавленной минуте.

Благодаря шикарному удару Гайча «Верона» победила (2:1) и набрала три ценных очка в борьбе за выживание. Сейчас у итальянского клуба 22 балла, а отставание от спасительного 17 места составляет всего четыре очка. На нём располагается «Специя».

Напомним, что ЦСКА объявил о том, что Гайч переходит на правах аренды в «Верону», ещё в конце января. Аргентинцу потребовалось более двух месяцев, чтобы наконец распечатать ворота соперников «Вероны».