«Динамо» забивает на выезде в 13 матчах Премьер-лиги кряду

Сегодня вечером завершился один из центральных матчей 22 тура Российской премьер-лиги. В нём столичное «Динамо» гостило у принципиального соперника – «Спартака». Игра завершилась боевой ничьей – 3:3.

Любопытно, что этот матч стал 13-м для «бело-голубых» на выезде подряд, в котором они поражали ворота своего соперник в рамках РПЛ. Это абсолютный клубный рекорд.

Напомним, что ничья с «красно-белыми» отразилась на турнирном положении динамовцев – клуб скатился на шестое место, пропустив вперёд по дополнительным показателям грозненский «Ахмат».

О том, как проходила эта безумная игра, читайте в нашей заметке.