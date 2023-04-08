Губерниев: «Не знаю, что должно произойти, чтобы я с Широковым был в эфире»

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о поведении бывшего футболиста «Зенита», «Спартака» и других клубов Романа Широкова.

«Он абсолютно нерукопожатный персонаж. Не знаю, что должно произойти, чтобы я с ним вместе был в эфире. Невозможно его представить в программе «Все на Матч», например. Потому что коллеги разделяют мою точку зрения», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Эксперт признался, что ему неинтересен Широков, и он не следит за его высказываниями. Любому адекватному человеку понятно, кто такой Широков, добавил Губерниев.

Напомним, в начале марта 41-летний Широков занял пост генерального директора «Сатурна».