Агент Али Соу: «Ему и «Ростову» лучше быть порознь»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Ростова» Али Соу, который на данный момент выступает в чемпионате Турции за столичный клуб «Анкарагюджю», прокомментировал успехи своего клиента.

«Дела сейчас идут отлично, но не только у Али. Вижу, что и «Ростов» без него в этом сезоне показывает отличные результаты. Возможно, будет лучше, если Али с «Ростовом» будут двигаться порознь и дальше», - заявил агент «РБ Спорт», добавив, что это лишь его сторонний взгляд.

Отметим, что на счету Али Соу в текущем сезоне за клуб из Анкары уже 12 забитых голов в чемпионате и Кубке Турции. Срок его арендного соглашения с командой подойдёт к концу уже этим летом.