Тренер ЖФК «Локомотив» считает, что Fan ID помог женскому футболу

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина рассказала, какое влияние на женский футбол оказала система Fan ID.

Специалист отметил, что паспорта болельщиков помогли там, где никто не ожидал - в женском футболе, ведь болельщики перестали ходить на матчи РПЛ и, наоборот, начали ходить на матчи чемпионата России среди женщин, и поэтому сильно расширяется аудитория.

«Мне сложно сказать, правильно это или нет, потому что есть ряд сложностей с оформлением карты болельщика. Для женского футбола это сыграло на руку, а для мужского — это потеря», - приводит слова Фоминой Sport24.