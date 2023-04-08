Терюшков - об Александре Кержакове: Хотелось бы просто забыть, что есть такой футболист

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков высказался о поступке бывшего футболиста питерского «Зенита» Александра Кержакова, который в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что в прошлом сентябре покинул Россию из-за страха.

Политический деятель отметил, что на данный момент хочет забыть, что есть такой футболист, однако он не считает специалиста врагом, ведь сейчас на дворе непростое время.

«Он никого не предает своим желанием побыть одному где-то далеко. Мы это сейчас знаем и запомним. Пусть он будет один до самого конца карьеры в командном виде спорта», - приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».