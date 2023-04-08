Тошич пожелал Акинфееву выиграть ещё как минимум одно чемпионство

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поздравил своего бывшего одноклубника Игоря Акинфеева с днём рождения. Сегодня, 8 апреля, легендарному голкиперу столичного клуба исполнилось 37 лет.

Серб пожелал голкиперу здоровья, и чтобы он выиграл ещё ка минимум одно чемпионство в составе родного клуба.

«Очень скучаю по временам, когда я играл за ЦСКА. Всегда поддерживаю команду и передаю всем привет», - заявил Тошич в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что Тошич выступал за «армейцев» с 2010 по 2017 год, и ему удалось выиграть семь трофеев. Акинфеев же впервые появился в составе ЦСКА в 2003 году и с тех пор не изменяет своим цветам.