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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может провести матч с «Црвеной Звездой»

08 Апреля 2023 • 15:12 Комментировать

После завершения чемпионата России «Зенит» может провести домашний товарищеский матч против «Црвены Звезды».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в настоящий момент рассматривается вопрос организации такого матча. Для «Црвены Звезды» игра с «Зенитом» может стать частью подготовки к старту в квалификации Лиги чемпионов.

На текущий момент «Зенит» лидирует в чемпионате России. Второй «Ростов» команда Сергея Семака опережает на семь очков. «Сине-бело-голубые» могут стать чемпионами России пятый раз подряд.

Отметим, что матчи заключительного тура чемпионата России сезона 2022/2023 пройдут 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда
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