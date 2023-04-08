Объявлена дата матча «Зенит» - «Спартак»

Российская премьер-лига обнародовала расписание матчей вплоть до конца нынешнего сезона. Следует обратить внимание на некоторые из самых ярких афиш.

Так, московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 24-го тура Премьер-лиги пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Игра между «Спартаком» и «Ростовом» в 25-м туре, в которой Валерий Карпин в очередной раз столкнётся с бывшим клубом, состоится в субботу, 29 апреля. Начало – в 19:00 (мск).

Битва двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в 26-м туре пройдёт в воскресенье, 7 марта. Игра стартует в 18:00 (мск).

Ознакомиться с расписанием полностью можно на сайте РПЛ.