Тихонов оценил последние результаты «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу последних результатов подопечных Гильермо Абаскаля.

«Ни у кого нет объяснения, что случилось со «Спартаком». Когда не забиваешь такое количество голевых моментов - это проблема. Результата нет. Мы видим, что все начинают нервничать», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Напомним, что «Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в Кубке России, а в Премьер-лиге опустился на третье место. В ближайшем поединке «красно-белые» на домашнем стадионе примут «Динамо». Дерби пройдет на «Открытие Банк Арене» сегодня, 8 апреля, начало – 18:30 мск.