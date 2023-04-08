Бубнов рассказал, кто победит в матче «Ахмат» - «Урал»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи между грозненским «Ахматом» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«1:0. У «Ахмата» преимущество своего поля: в Грозном команда всегда агрессивна. «Урал» потратил много сил в Кубке и имел меньше времени на подготовку. Так что ставлю на хозяев», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Урал» состоится в субботу, 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.