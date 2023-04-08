«Ференцварош» развеял слухи о том, что Черчесов вернётся в «Динамо»

Пресс-служба венгерского «Ференцвароша» решила отреагировать на появившиеся в последние дни слухи о том, что наставник клуба Станислав Черчесов может вернуться в московское «Динамо», которым он уже руководил в сезоне 2014/2015.

Там выпустили сообщение, из которого следует, что руководство «Ференцвароша» осуждает все эти слухи и классифицирует их как беспочвенные инсинуации.

- Новости о том, что Станислав Черчесов может покинуть «Ференцварош» и возглавить московское «Динамо» — очередные слухи. Российский специалист предан работе в нашем клубе, и у него действующий контракт, - цитирует пресс-службу клуба Sport24.