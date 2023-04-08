Каряка: «Две команды будут супермотивированы»

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка поделился своим мнением о центральном матче двадцать второго тура российского чемпионата Премьер-лиги, в котором сойдутся его бывший клуб и земляки из стана «Спартака». Каряка ждет бескомпромиссную борьбу двух крайне мотивированных команд.

- Такие игры, как «Спартак» — «Динамо» всегда принципиальные, поэтому очень тяжело предсказать, как закончится матч. Две команды будут супермотивированы, и игра получится интересной, - уверен Каряка, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Динамо» начнется в 19:30 по московскому времени, в первом круге «Спартак» уступил с минимальным счетом.