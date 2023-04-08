Экс-форвард «Спартака»: «Черчесов однозначно сильнее Карпина»

Экс-форвард московского «Спартака» Ари провел сравнение между бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и нынешним рулевым национальной команды Валерием Карпиным.

«Если говорить о сборной, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. Его недооценили», - приводит слова Ари Sport24.

В настоящий момент Черчесов занимает пост главного тренера «Ференцвароша».

Станислав Саламович возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира – 2018, где в серии пенальти уступила Хорватии.