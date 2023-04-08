Защитник Ибрагим Цаллагов может задержаться в «Сочи». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство клуба планирует предложить 32-летнему футболисту новое трудовое соглашение.

Цаллагов выступает за южан с июля 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня текущего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ибрагим принял участие в 15 поединках за «Сочи». Защитник отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки. Команда занимает девятое место в таблице РПЛ.