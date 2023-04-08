Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, есть ли у него еще мечта в футболе.

«Мечтаю еще раз выиграть какой-то трофей. Но как это будет выглядеть - зависит от всей команды и в какой-то степени от везения» - приводятся слова вратаря на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, Акинфеев отмечает день рождения. Вратарю исполнилось 37 лет.

За ЦСКА Игорь выступает с 2003 года. С того времени он вместе с командой стал обладателем 20 трофеев. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 21 поединке Премьер-лиги, в которых пропустил 20 голов.