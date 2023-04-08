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Газзаев поздравил Акинфеева с днём рождения

08 Апреля 2023 • 12:08 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поздравил голкипера и капитана «армейцев» Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня, 8 апреля, вратарю исполнилось 37 лет.

«Хотел бы поздравить Игоря с днем рождения и пожелать здоровья! Это настоящий профессионал. На сегодняшний день Акинфеев держит высокий уровень, качество и квалификацию», - передает слова специалиста издание Sport24.

Акинфеев – воспитанник академии ЦСКА. За первую команду «армейского» клуба Игорь выступает с 2003 года. В составе сборной России вратарь провел 110 матчей и пропустил 95 мячей.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Акинфеев сыграл 21 поединок, в которых пропустил 20 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Валерий Газзаев
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